شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 1.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2688.63 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى السلع والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.6 مليون سهم محققة ما قيمته 74.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1399 صفقة ل28 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 1.97%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.39%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم حقوق الاكتتاب لسهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.28%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.05%.