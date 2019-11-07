شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى عام وسوفت بنك يهوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة لتغلق عند أعلى مستوى فى عام اليوم الخميس، وإن كانت المخاوف من إرجاء محتمل للمرحلة الأولى من اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين كبحت المكاسب، بينما نزل سهم مجموعة سوفت بنك بفعل تكبدها أول خسارة فصلية فى 14 عاما.

وزاد المؤشر نيكي 0.11 بالمئة ليغلق عند 23330.32 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 1698.13 نقطة وهو أيضا أعلى مستوى في عام.

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حد من المكاسب تقرير لرويترز بأن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي قد يتأجل حتى ديسمبر مع استمرار المناقشات بشأن البنود ومكان التوقيع.

لكن على مدى الشهر الفائت، ارتفع نيكي نحو ثمانية بالمئة وصعد توبكس سبعة بالمئة، ليتفوقا في الأداء على معظم الأسواق الأخرى، بفضل تنامي التوقعات بأن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاق المرحلة واحد كخطوة أولى صوب تسوية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.2 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسارة تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.5 مليار دولار) في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر بسبب خفض قيمة استثماراتها عبر صندوقها العملاق رؤية في وي ورك وأوبر تكنولوجيز.

وتراجع سهم ميتسوبيشي موتورز 6.8 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح العام بالكامل بنسبة 67 بالمئة، متوقعة استمرار تباطؤ الطلب في أمريكا الشمالية والصين.