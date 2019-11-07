شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة سكنية بـ"دار مصر" القاهرة الجديدة الأحد بعد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بدء تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة)، بالمرحلة الأولى (كود 123) + وحدات الدور الأرضى والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423)، بمنطقة الأندلس، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، اعتبارا من يوم الأحد بعد المقبل 17/11/2019.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (‪31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37‬ – ‪38 – 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29‬ – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.