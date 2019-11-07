شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال وإدراج "ثوب الأصيل" في السوق الرئيسية الأحد المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ثوب الأصيل في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وذكرت "تداول" في بيان على موقعها الرسمي أنه سيتم إدراج الشركة بالرمز 4012 في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد وافقت في 4 نوفمبر الجاري على طلب شركة ثوب الأصيل الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

حيث أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ثوب الأصيل الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأسمال 300 مليون ريال وبعدد أسهم 30 مليون سهم.

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ووافقت "تداول" بحسب بيان على موقعها، كذلك على طلب شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأسمال 200 مليون ريال وبعدد أسهم 20 مليون سهم.

وكان سوق الأسهم الرئيسي "تداول" قد وافق نهاية الشهر الماضي، على طلب شركة الكثيري القابضة للانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تداول"، وذلك برأس مال 45.21 مليون ريال وبعدد أسهم 4.52 مليون سهم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية الشهر قبل الماضي عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.