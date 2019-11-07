شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: انطلاق اكتتاب الأفراد في "أرامكو" في ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة أن الحادي عشر من ديسمبر المقبل هو التاريخ المنتظر لبدء تداول أسهم عملاق النفط أرامكو في السوق السعودية تداول.

ووسط كثرة التكهنات التي دارت حول النسبة النهائية التي ستطرح في الاكتتاب العام الأولي، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن الحكومة تتطلع لطرح 2% من أرامكو أمام المساهمين من الأفراد والمؤسسات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته سنة على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو بعد الطرح العام الأولي.

ومن المنتظر صدور نشرة الإصدار في التاسع من نوفمبر، بحسب ما أعلنته أرامكو، فيما أوضحت مصادر رويترز أن الشركة ستعلن النطاق السعري في السابع عشر من نوفمبر على أن تبدأ العروض الترويجية في الثامن عشر من نوفمبر.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 26 نوفمبر على أن تنتهي فترة اكتتاب المؤسسات في الرابع من ديسمبر ليكون التسعير النهائي في الخامس من ديسمبر.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء السعودي أن إعلان أرامكو نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادي عالميا ويمثل خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح الأحد الماضي صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت قناة العربية نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول".

وحسب ما بثته القناة فإن مواعيد الطرح ستكون كالتالي: إعلان هيئة السوق المالية السعودية رسميا عن طرح أرامكو الأحد 3 نوفمبر، تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأحد 17 نوفمبر، بدء الاكتتاب فعليا على السهم الأربعاء 4 ديسمبر، وبدء الإدراج وتداول السهم في السوق السعودية الأربعاء 11 ديسمبر.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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