شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تستطلع آراء المهتمين حول مسودات قواعد المؤشر ومنهجيته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" مسودات قواعد المؤشر ومنهجيته لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول" تهدف هذه الوثيقة إلى وضع القواعد الأساسية لإنشاء وإدارة مؤشرات الأسهم في تداول.

وذكرت أن هذه المرئيات والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للوثائق.

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وبحسب الوثيقة، عند انضمام الاكتتابات الأولية للمؤشر يجب أن يكون لدى جميع المصدرين المدرجين في "تداول" 5 بالمائة على الأقل من الأسهم الحرة وقت الإدراج، وسيتم ضمها إلى المؤشر في وقت صيانة المؤشرات ربع السنوية.

ونصت الوثيقة على أنه يجب أن يكون لدى جميع المصدرين المدرجين في "تداول" 5% على الأقل من الأسهم الحرة وقت الإدراج، وسيتم ضمها إلى المؤشر في وقت صيانة المؤشرات الربع سنوية.

ونصت على "عند ما يرغب المصدر بالانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي، سيتم استبعاده من مؤشر السوق الموازي وانضمامه لمؤشر السوق الرئيسي ومؤشرات القطاعات بعد استيفاء معيار الأهلية.

وأشارت "تداول"، إلى أنها تستقبل المرئيات في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2019.