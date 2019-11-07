اسعار الغاز في عدن تصل الى 5500 ريال للاسطوانة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
تشهد المحافظات اليمنية المحتلة تدهورا ملحوظاً في الخدمات وارتفاعاً كبيراً في اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، اكثراً مما هو حاصل في المحافظات الاخرى.
وقالت مصادر خاصة أن محافظة عدن باتت تعاني الأمرين خاصة في ظل ازمة الغاز، مشيرة الى أن سعر اسطوانة الغاز وصلت الى 5500 ريال حتى مساء الاربعاء.
وقالت المصادر أن قواطر الغاز تخرج يوميا من مصفاة صافر، الا أن المسؤولين بالمحافظة يقوموت ببيعها في السوق السوداء، لا سيما لأصحاب المحطات التجارية بما يضمن لهم تحقيق الربح المهول.. محملين الفار هادي وحكومته وقيادة التحالف مسؤولية ما الت اليه الاوضاع بالمحافظة.
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