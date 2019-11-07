شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 108.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.98 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوي له عند 108.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي السبت الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين تراجعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6$ مليار مقابل 17.9$ مليار في آب/أغسطس.