شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الربيل بقرابة 4% لما دون حاجز 0.3$ والأنظار على مؤتمر سول في سنغافورا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الربيل بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 0.01$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 18 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس، ويأتي ذلك بالتزامن مع بالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الذي يعقد وغداً الجمعة في سنغافورا وعقب ساعات وفي ظلال والقضايا التي تلاحق الشركة حيال إذا ما كان "إكس-أر-بي" أمان ويخضع للمعاير التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عدمه.

وفي تمام الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 3.70% إلى مستويات 0.29937$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.31044$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29559$، بينما حققت الأعلى لها في سبعة أسابيع عند 0.31503$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.91$ مليار.

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هذا ولا تزال تحقق الربيل مكاسب أسبوعية بقرابة 3% لتستأنف مسيرات المكاسب الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع تراجعها آنذاك بنحو 3% حينما أنهت أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل 2018، كما تعكس حالياً مكاسب شهرية بأكثر من 1%، مستكملة مسيرات الشهر الماضي في تحقيق المكاسب والذي حققت خلاله مكاسب فاقت 14% موضحة آنذاك أول مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت خلال الآونة الأخيرة قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي عقب إتمام إكس-سبرينج الذراع الاستثماري لشركة ربيل استثماراً استراتيجياً في منصة شبكات فلاري.