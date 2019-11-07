شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أسبوعين مع توالي ارتداد مؤشر الدولار نمن الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ التاسع من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتأجيل إبرام اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.61$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.60$ للأوتصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 97.98 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي السبت الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين تراجعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6$ مليار مقابل 17.9$ مليار في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.