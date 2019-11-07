شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي للأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة من الأعلى لها منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1059 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1066، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 16 من تشرين الأول/أكتوبر عند 1.1055، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1073.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجع 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في أيلول/سبتمبر، ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.3% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الأوروبي عن التقرير الشهري للمركزي الأوروبي.

وصولاً للكشف عن توقعات المفوضية الأوروبية الفصلية، وذلك بالتزامن مع اجتماعات مجموعة اليورو التي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في المنطقة، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد تلك الاجتماعات مغلقة ولا يسمح لوسائل الإعلام بنقلها، إلا أن المسئولين عادتاً مع يجرون أحاديث صحفية مع وسائل الإعلام على مدار اليوم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي السبت الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين تراجعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6$ مليار مقابل 17.9$ مليار في آب/أغسطس.