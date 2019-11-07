شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ستة أسابيع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار نمن الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ التاسع من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.11% لتتداول عند 56.29$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.35$ للبرميل، كما انخفضت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.06% لتتداول عند 61.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.73$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.99 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي السبت الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين تراجعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6$ مليار مقابل 17.9$ مليار في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف أمس الأربعاء عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع هذا الشهر مقابل 5.7 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.9 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 446.8 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 9% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط ووزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي أنه لا يزال من المبكر الحديث عن توسع أوبك في خفض الإنتاج مع تأكيده على ارتفاع امتثال الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، بينما نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لكون ارتفاع أسعار النفط أعلى حاجز 60$ للبرميل يشير لاستقرار أسواق النفط.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الثلاثاء الماضي عن كون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة يعملون على تعزيز الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج، مضيفاً أن هناك حالة من التفاؤل حيال كون أسواق النفط على المسار الصحيح للاقتراب من الاستقرار، مضيفاً أن أرقام التي نراها تشير لكون عام 2020 قد يشهد تصاعد في أسعار النفط.

وفي نفس السياق، نوه الأمين العام لأوبك باركيندو لكون التوسع في خفض الإنتاج النفطي من قبل أوبك وحلفائها لا يزال قيد المناقشة، وجاء ذلك في أعقاب أعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه الاثنين الماضي عن توقعاته بأن يتم الاتفاق على التوسع في خفض المعروض النفطي خلال اجتماع أوبك وحلفائها في كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بهدف توازن الأسواق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء الماضي الكشف عن التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي أفاد برفع المنظمة لتوقعاتها حيال نمو المعروض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك، موضحة وأنها ترى تراجع الإنتاج بحلول عام 2024 إلى 32.9 مليون برميل يومياً من مستويات العام الجاري 2019 عند 35 مليون برميل يومياً، وذلك من جراء نمو العرض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة.

كما أفادت المنظمة من خلال تقريرها آنذاك بأنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بعد عام 2020 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)، بينما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2023 إلى 103.9 مليون برميل يومياً وترى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب بواقع 12 مليون برميل يومياً إلى 110.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، ويعد ذلك أقل من التوقعات السابقة عند 111.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصة إلى إجمالي 691 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.