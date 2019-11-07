شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الإيثريوم على ثباته دون مستوى 189.90، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديمها الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 149.10، مع التذكير بأهمية الثبات دون 189.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 195.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط