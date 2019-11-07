شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يضغط على الدعم – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر البتكوين تداولات اليوم بميل هابط ليضغط على مستوى 9255.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 8880.00 ثم 8510.00.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات دون 9720.00 لاستمرار الميل الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8880.00 والمقاومة 9500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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