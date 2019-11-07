شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 0.9836 والمقاومة 0.9990، ليبقى السيناريو الجانبي قائماً على المدى اللحظي إلى أن ينجح السعر باختراق أحد المستويات المذكورة.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9860 والمقاومة 0.9990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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