الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 07-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 0.9836 والمقاومة 0.9990، ليبقى السيناريو الجانبي قائماً على المدى اللحظي إلى أن ينجح السعر باختراق أحد المستويات المذكورة.

 

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9860 والمقاومة 0.9990

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 07-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا