شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً واضحاً لمستوى 0.6895 واستقر دونه، ويضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.6825 وتمتد إلى 0.6755.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.6895 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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