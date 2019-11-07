شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتد هبوطاً – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية قوية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 62.50 ويستقر عند المتوسط المتحرك 50 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 59.60 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن كسر 61.20 سيعزز التوقعات بالانخفاض، بينما سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط