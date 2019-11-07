شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول 56.30 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ويتحرك عند المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز حاجز 56.00 لتأكيد استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 54.60 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، معتمدين على قواعد التداول داخل القنوات السعرية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط