الفضة تتحرك فوق الدعم – تحليل - 07-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة محاولات إيجابية يوم أمس ليستقر فوق 17.60، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار تجاوز مستوى 17.80 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 18.40.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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