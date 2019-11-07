شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1489.00، ويتحرك قربه الآن، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف التوجه نحو مناطق 1447.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر مستوى 1489.00 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1470.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط