الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 07-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالارتفاع ليصل إلى المقاومة المحورية 1.3200، حيث يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ليقدّم فرص إيجابية لاختراق المستوى المذكور ومن ثم تحقيق مزيد من المكاسب، لكن بالمقابل، نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء ليحمي المقاومة المذكورة.
وبالتالي، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة أعلاه سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع نحو مستويات 1.3240 ثم 1.3295 كأهداف إيجابية أولية، بينما كسر الدعم 1.3155 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3120 والمقاومة 1.3270
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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