شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالانخفاض ليقترب من مستوى 108.40، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 109.33 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 110.50.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 108.40 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد