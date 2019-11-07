شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري السعودي": إيداع 1.36 مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، إيداع نحو 1.365 مليار ريال بحسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وذكر الصندوق في بيان على موقعه الرسمي، أن 235 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 1.130 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وبلغ إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 مليار ريال.

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كما بلغ إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي "التمويل المدعوم" نحو 1.831 مليار ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.643 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد واصل تسلم عدد من الأراضي السكنية المجانية وذلك للمستفيدين من البرنامج بمحافظة الحناكية الذين جرى التخصيص لهم بالدفعات الشهرية الماضية.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.