كل ما تريد معرفته عن عدد مشتركى خطوط المحمول فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنت أعداد مشتركي المحمول فى مصر خلال العام الجاري، وهو مؤشر على تجاوز سوق المحمول فرض الدولة رسم تنمية على الخطوط الجديدة، وقصر بيعها على فروع شركات المحمول فقط. - بلغ أعداد مشتركى المحمول 94.53 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019. - ارتفع أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة نمو شهرى 0.58% مقابل 93.99 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 . Advertisements - انخفضت أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة انخفاض سنوى 1.9% مقابل 96.36 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018. - تبلغ نسبة انتشار المحمول 95.31% خلال شهر يوليو الماضى. - ارتفعت نسبة انتشار المحمول خلال شهر يوليو مقارنة بنسبة 94.91% خلال شهر يونيو. - ارتفع أعداد خطوط المحمول نحو 750 ألف خط خلال 7 شهور، لتزداد من 93.78 مليون خط بداية العام إلى 94.53 مليون خط خلال يوليو

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