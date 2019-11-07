شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة للفاكهة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- السعودية استوردت 599 ألف طن بقيمة 249 مليون دولار. 2- روسيا الاتحادية استوردت 574 ألف طن بقيمة 276 مليون دولار. 3- هولندا استوردت 288 ألف طن، بقيمة 168 مليون دولار. 4- تركيا استوردت 269 ألف طن، بقيمة 110 ملايين دولار. 5- بريطانيا استوردت 228 ألف طن، بقيمة 172 مليون دولار. Advertisements 6- الصين استوردت 219 ألف طن، بقيمة 103.4 مليون دولار. 7- الإمارات استوردت 178 ألف طن، بقيمة 83 مليون دولار. 8- العراق استورد 151.4 ألف طن بقيمة 76 مليون دولار. 9- إيطاليا استوردت 141 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار. 10- اليونان استوردت 140 ألف طن بقيمة 51.4 مليون دولار.

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