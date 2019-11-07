شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ملامسة السهم لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل تداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يشكل المزيد من الضغط السلبي عليه ، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -0.26 ريال .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 19.58 ، طيلة ثبات المقاومة 21.92 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.50 ومستوى المقاومة 21.45 .