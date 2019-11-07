شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يبدأ بالتعافى – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.90% بما يعادل 0.50 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم مصحوباً بزيادة ملحوظ في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استفادته بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 12.00 .