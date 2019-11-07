شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستقر بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، سجل خلالها خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -0.10 ريال ، ويأتي انخفاض السهم نتيجة ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وفي ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 50.86 إلى 76.9) .

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى 60.81 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.50 ومستوى المقاومة 61.70 .