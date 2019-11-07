شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليؤكد بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.16 ريال ، وذلك بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 12.50 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.36 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.22 .