شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم المجموعة السعودية (2250) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 22.50 ، لامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، واختبر في الوقت نفسه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً في نهاية التداولات ، ليقلص الكثير من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.95% بما يعادل 0.20 ريال ، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.80 ومستوى المقاومة 22.50 .
كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة السعودية يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل صباحي – 07-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.