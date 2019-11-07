شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم المجموعة السعودية (2250) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 22.50 ، لامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، واختبر في الوقت نفسه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً في نهاية التداولات ، ليقلص الكثير من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.95% بما يعادل 0.20 ريال ، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.80 ومستوى المقاومة 22.50 .