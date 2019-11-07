شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجبس (2090) في آخر جلساته ، ليحقق المكاسب الثالثة له على التوالي بلغت نسبتها 3.70% بما يعادل 0.46 ريال ، مصحوباً بارتفاع تدريجي كبير في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 12.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.48 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.40 ومستوى المقاومة 13.48 .
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