دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 07-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل تداولات سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.10 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.72 ومستوى المقاومة 12.40 .
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