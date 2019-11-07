شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل تداولات سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.10 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.72 ومستوى المقاومة 12.40 .