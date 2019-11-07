شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت أم القرى لم يستطع الحفاظ على مكاسبه - تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم اسمنت ام القرى (3005) في آخر جلساته ليهاجم مستوى المقاومة المهم 18.76 ، وليحقق السهم أعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 18.90 ، ارتد السهم منه انخفاضاً على اثر ثبات تلك المقاومة ، ليحول مكاسبه إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -2.07% بما يعادل -0.38 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 18.76 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.55 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 18.76 .