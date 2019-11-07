شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تشب (8240) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ،لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.72% بما يعادل 0.72 ريال ، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 19.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 22.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 22.00 .