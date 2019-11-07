شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم التعاونية (8010) في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.80% بما يعادل -2.00 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 68.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 73.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.00 ومستوى المقاومة 73.00 .

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