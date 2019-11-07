شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -33.02 نقطة ، ويأتي انخفاض المؤشر بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليتلقى المؤشر بذلك ضغطاً سلبياً أدى إلى هذا التراجع . لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7600.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7800.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 7,924.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 69 عدد أسهم الشركات الخاسرة 108 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 190

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