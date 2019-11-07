شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء مع تسعير تأجيل إبرام اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما تراجع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس، وذلك وسط تسعير الأسواق للتقرير التي تطرقت إلى تأجيل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين إلى الشهر المقبل.

هذا وقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 7.18 مليار دولار استرالي مقابل ما قيمته 6.62 مليار دولار استرالي والتي عدلت من ما قيمته 5.93 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 5.10 مليون دولار استرالي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.02% ليربح 0.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,694.76، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.04% ليخسر 8.86 نقطة ويصل إلى المستوى 23,294.96.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.43% ليربح 16.98 نقطة ويصل إلى المستوى 4,001.86، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.26% ليربح هو الأخر 7.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,986.25.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.16% ليخسر 44.12 نقطة ويصل إلى المستوى 27,644.52، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 1.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,142.72.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.10% ليربح 10.97 نقطة ويصل إلى المستوى 10,770.15، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليربح هو الأخر 50.14 نقطة ويصل إلى المستوى 6,710.30.