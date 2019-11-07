تقرير: الصين تستقبل 75 ألف طن لحم بقرى شهريا بدءا من 2019 من دول ميركوسور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لغرفة الصناعات الغذائية، عن أن دول تجمع ميركوسور صدرت حوالى 75 ألف طن لحم بقرى شهريًا إلى الصين خلال 2019، مع توقعات بارتفاع الصادرات إلى ما بين 110 إلى 120 ألف طن شهريًا مع الانتهاء من بعض التوافقات بين دول الميركسور والصين. يشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية تجارة حرة مع دول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كلاً من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذا الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس. Advertisements

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