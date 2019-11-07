شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 0.6870، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6884، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6866، بينما حقق الأعلى له عند 0.6885.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 43.9 مقابل 42.6 في أيلول/سبتمبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 7.18 مليار دولار استرالي مقابل 6.62 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 5.10 مليون دولار استرالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي السبت الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين تراجعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6$ مليار مقابل 17.9$ مليار في آب/أغسطس.