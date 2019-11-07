شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الاسترالي بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 7.18 مليار دولار استرالي مقابل ما قيمته 6.62 مليار دولار استرالي والتي عدلت من ما قيمته 5.93 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 5.10 مليون دولار استرالي.

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