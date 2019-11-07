شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مركز صناعات الجلود المتطورة يدرب الطلاب على إنتاج الأحذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، عن أن طلاب المدرسة الثانوية الفنية في مركز صناعة الجلود بدأوا العمل على الماكينات لإنتاج وجه الحذاء، وذلك للحد من استيراده، لافتًا إلى أننا نستورد حوالى 120 مليون وجه حذاء في العام الواحد، للدخول كمكون إنتاجي.

وأضاف زلط لـ"الخليج 365"، أن طلاب المدرسة الثانوية الفنية والتى تمت الموافقة على إنشائها فى مركز الجلود، سيتمكنون خلال الشهر من الإنتاج بشكل أوسع خلال الشهر، مشيرًا إلى أن عدد أيام عمل الطلاب داخل الورش والمصانع 4 أيام مقابل ويومان فقط داخل المدرسة.

وأوضح رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن هذه المدرسة ستسقبل العام القادم قرابة 1200 طالب سيكون منهم 400 داخل المدرسة و800 طالب بمصانع مركز صناعات الجلود المتطورة.

أشار رئيس مركز صناعات الجلود إلى أن هناك 5 ماكينات ضخمة تم تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربى، وبدأت العمل الفعلى فى المركز، لافتًا إلى التركيز على تصنيع العدد الأكبر من ماكينات تصنيع الأحذية فى مصر بدلاً من استيرادها.

يشار إلى أن مركز صناعة الجلود المتطورة يعتبر ثاني أكبر مدينة للجلود بالشرق الأوسط، ويصل مساحته أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 متر لكل مصنع.

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تدريب بمركز صناعة الجلد



صناعة الجلد المتطور



طالبات بمركز صناعة الجلد



طلاب بمدارس صناعة الجلود



ماكينات الإنتاج بمركز صناعة الجلد