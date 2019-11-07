شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يهبط 0.09% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس. وانخفض نيكى 0.09 فى المئة ليصل إلى 23283.14 نقطة، فى حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 فى المئة مسجلا 1693.75 نقطة. Advertisements

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