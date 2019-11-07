شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 6157 نقطة، في ظل تدني كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع عودة المؤشر لاختبار مستوى الدعم 6080 نقطة مرة اخرى ثم 5800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6300 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,148 بينما مستوى المقاومة هو 6,167 نقطة
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