شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 10285 نقطة،في ظل ظهور انحراف ايجابي على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 10450 نقطة خلال الايام القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,250 بينما مستوى المقاومة هو 10,315 نقطة
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