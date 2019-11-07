شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 29٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 31 فلس، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 28 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 29.2 وبين مستوى المقاومة هو 30.30 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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