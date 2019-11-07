شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 87٫90 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 96 فلس، والذي يقابل ما نسبته 61٫8% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من نهاية سبتمبر حتى منتصف اكتوبر من العام الحالي، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى 77 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 97 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 82.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 90.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط