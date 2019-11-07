شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 7٫50 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، كما نلاحظ دعم ايجابي مقدم من خلال مؤشر القوة النسبية، حيث أغلق الاخير اشارة شراء، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 8٫40 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 7 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.0 وبين مستوى المقاومة هو 8.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد