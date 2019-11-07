شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة الخصوصية القابضة (SPEC) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث أغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 72٫20 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاضات للوصول لمستويات قد تصل الى 67 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 78 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70 فلس وبين مستوى المقاومة هو 75 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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