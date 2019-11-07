شركة عقارات الكويت (KRE) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 07-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 95٫30 فلس، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير، مصحوبا بتدني كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 89 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 94 وبين مستوى المقاومة هو 96 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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