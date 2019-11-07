شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 81٫50 فلس، الا انه أغلق منخفضا عند مستوى 80 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 77 فلس كمستوى اول ثم 74 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 78.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 81.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط